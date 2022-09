Nintendo kündigt Mysteriful Limited Edition zu Master Detective Archives: RAIN CODE an

Spike Chunsoft hat eine Sammleredition zu Master Detective Archives: RAIN CODE angekündigt. Es handelt sich hierbei um das neue Spiel der Danganronpa-Macher, das bei der letzten Nintendo Direct erst für eine Veröffentlichung im Westen angekündigt wurde.

In Japan kennt man das Spiel schon seit November 2021 als Enigma Archives: Rain Code. Die Collector’s Edition, die Nintendo bei Twitter vorstellte, wird neben dem Spiel ein Artbook, eine Plüschfigur, eine schöne Umverpackung, eine Soundtrack-CD und ein Steelbook enthalten. Sie wird im Einzelhandel verfügbar sein. Spike Chunsoft gab den Preis für Amerika mit 109,99 US-Dollar an. Für Europa kommunizierte Nintendo keinen Preis.

Rain Code handelt von Yuma, einem an Amnesie leidenden Detektiv in Ausbildung, und Shinigami, einem Geist, der ihn heimsucht. Sie gehen gemeinsam in einer seltsamen Stadt ungelösten Rätseln nach. Die Stadt des Regens steht unter der Kontrolle eines Megakonzerns.

Meisterdetektive aus aller Welt stellen sich der Herausforderung, die Wahrheit aufzudecken. Neben dem Szenario von Kazutaka Kodaka darf man sich auf Musik von Masafumi Takada und Charakter-Designs von Rui Komatsuzaki freuen. Alles Danganronpa-Veteranen!

