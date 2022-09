Monochrome Mobius: Rights and Wrongs Forgotten verschiebt sich auf den 17. November

Aquaplus musste eine erneute Verschiebung von Monochrome Mobius: Rights and Wrongs Forgotten bekannt geben. Wegen einer Reihe von COVID-19-Fällen im Entwicklerteam erscheint der Jubiläums-Titel zum 20. Geburtstag von Utawarerumono nun am 17. November. Zuvor galt der 20. Oktober. Anfänglich plante man mit dem 8. September.

In Japan erscheint das Spiel für PlayStation und Steam, englisch lokalisiert bestätigt ist derzeit jedoch nur die Steam-Version durch DMM Games und Shiravune. Es sieht so aus, als ob es tatsächlich keine englische Konsolen-Veröffentlichung geben wird.

Die Suche nach dem totgeglaubten Vater

Bei Monochrome Mobius: Rights and Wrongs Forgotten handelt es sich um ein von der Story getriebenes, rundenbasiertes JRPG mit freier Erkundung. Wir befinden uns in Ennakamuy, einem Vasallenstaat von Yamato. Dort lebt Oshtor mit seiner Mutter Torikori und der kleinen Schwester Nekone. Oshtor trifft auf die mysteriöse Shunya, welche ihm eröffnet, dass sein Vater noch am Leben sei.

Um seinen Vater zu suchen, begibt sich Oshtor in das mysteriöse Land Arva Shulan. Auf den Spuren seines Vaters trifft er auf Gefährten, erlebt glückliche und traurige Momente und gerät schließlich in ein historisches Ereignis. Zu Oshtors Gruppe stoßen unter anderem Munechika, die Tochter von Murasame, und der Krieger Mikazuchi.

Älterer Trailer mit aktualisiertem Titel

via Gematsu, Bildmaterial: Monochrome Mobius: Rights and Wrongs Forgotten, Aquaplus, DMM Games, Shiravune