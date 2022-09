Final Fantasy VII Remake: Die Macher erklären den frühen Auftritt von Cait Sith

In einem neuen Teil von Final Fantasy VII Remake Revisited sprechen die Macher hinter dem Remake über Design- und Entscheidungsprozesse, darunter auch die Integration von Cait Sith in Final Fantasy VII Remake.

Der Auftritt von Cait Sith in Final Fantasy VII Remake ist – wie so vieles – wohl vor allem Fan-Service. Cait Sith taucht offensichtlich völlig verfrüht auf, im Original feiert es erst in Gold Saucer sein Debüt. Dass die Überraschung im Remake gelungen ist, zeigen diverse Streamer-Reaktionen auf Cait Sith.

Es gibt keine Hintergründe oder Erklärungen zu Cait Sith im Remake. Schlussfolgerungen basieren allein auf den Erkenntnissen, die Fans aus dem Original haben. Cait Sith ist offenbar erheblich erschüttert von der Zerstörung der Platte – das passt zum Originalskript.

Motomu Toriyama wird in „Revisited“ gefragt, ob man Bedenken hatte, dass der frühe Auftritt von Cait Sith bei SpielerInnen für Verwirrung sorgen könnte, die das Original nicht gespielt haben. Aber Cait Sith erfülle auch für „Neulinge“ einen Zweck.

„Wir wollten zeigen, dass innerhalb des Unternehmens Shinra nicht jeder mit dem Plan einverstanden ist, die Platte abstürzen zu lassen. Aber ich denke, dass wohl nur die passioniertesten Fans verstehen werden, warum gerade Cait Sith hier eingesetzt wurde“, so Toriyama, als Co-Director auch verantwortlich für das Szenario-Design.

Falls ihr mehr zu den Hintergründen von Cait Sith erfahren möchtet, ist das Fan-Wiki sehr ausführlich. Aber vielleicht solltet ihr lieber warten, bis euch die Remake-Trilogie mehr erzählt.

Ob wir Cait Sith schon in Final Fantasy VII Rebirth wiedersehen, ist natürlich fraglich. Seit dieser Woche wissen wir aber immerhin, dass wir Final Fantasy VII Rebirth bald wiedersehen. Square Enix wird es zur Tokyo Game Show im Gepäck haben.

