Final Fantasy VII Remake: Bei Scarlets Kleid hatte man Bedenken wegen der Alterseinstufung

Die Altersfreigabe für Videospiele ist für Publisher von Großproduktionen durchaus von erheblicher Relevanz. Jede Freigabe für eine ältere Zielgruppe verkleinert das potenzielle Publikum. Gleichzeitig werden Spiele immer realistischer. Nicht nur auf Gewalt gilt es also zu achten, sondern auch auf Anzüglichkeiten.

Ein Final Fantasy VII Remake, das erst ab 18 Jahren freigegeben wäre? Das wäre natürlich geschäftsschädigend und deshalb achten EntwicklerInnen schon während der Produktionsphase darauf, dass man möglichst im Rahmen bleibt.

Zum „Lipstick-Day“ vor einigen Tagen präsentierte Square Enix in den sozialen Medien einige Artworks von Scarlet aus Final Fantasy VII Remake. Die Leiterin von Shinras Waffenentwicklungslabor ist betont sexy und dominant. So wollte man sie darstellen, aber gleichzeitig musste man auch darauf achten, nicht zu weit zu gehen.

Im Final Fantasy VII Remake Material Ultimania* kommentieren die Macher und Designer die Artworks näher, welche Square Enix bei Twitter veröffentlicht hat. Für Charakter-Designer Roberto Ferrari stellten sich erstmal andere Fragen.

„Ich habe mir viele Gedanken über die Farbe der Edelsteine an Scarlets Ohrringen und Halskette gemacht. Ich habe mich bei beiden für Smaragdgrün entschieden, aber ich finde, dass Rubinrot auch schön gewesen wäre“, wird Roberto Ferrari zitiert.

Mussten eine Entscheidung treffen

Character Modeling Director Masaaki Kazeno ist dafür verantwortlich, die Artworks der Charakter-Designer in Spielegrafik zu übertragen. Er machte sich schon mehr Gedanken. „Wir mussten eine Entscheidung über die Länge ihres Rocks treffen, um die von uns gewünschte [Alters-]Bewertung für das Spiel zu erhalten“, so Kazeno.

Auch, Kazuaki Yamada, Animation Technical Artist, hatte Bedenken: „Als wir die Parameter für die Bewegung ihres Rocks festlegten, habe ich mir Sorgen gemacht, was passieren würde, wenn sie geht, weil der Schlitz im Stoff so hoch ist“, wird Yamada zitiert.

Man sieht Scarlet in Final Fantasy VII Remake nicht besonders häufig in Bewegung, eher schon in Final Fantasy VII Remake Intergrade. Dort spielt in einer Zwischensequenz auch ihr langer Beinausschnitt eine tragende Rolle. Man ist dem Artwork von Roberto Ferrari recht genau gefolgt, wobei das gezeigte Ferrari-Artwork sicherlich auch das finale war.

So oder so, Scarlets Kleid und Optik dürften der Alterseinstufung von Final Fantasy VII Remake, das hierzulande letztlich ab 16 Jahren freigegeben wurde, nicht geschadet haben. Eine niedrigere Einstufung dürften auch andere Dinge verhindert haben.

Auf den Bildern sehen wir übrigens auch, dass es in Scarlets neuem Spielzeugroboter sogar eine Vorrichtung für die Aufbewahrung eines Lippenstifts gibt. Schönes Detail, oder?

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO