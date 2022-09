Earth Defense Force 6 ist der am schnellsten verkaufte Titel der Seriengeschichte

D3 Publisher hat am 25. August in Japan Earth Defense Force 6 für PlayStation veröffentlicht. Der neue EDF-Ableger, entwickelt von Sandlot, schlägt sich dabei ausgesprochen gut. Man darf den am schnellsten verkauften Serientitel vermelden, oder konkreter: 300.000 eingezogene Rekruten.

Fans im Westen müssen weiterhin auf den Einzugbefehl warten, denn über eine Veröffentlichung in unseren Gefilden wurde bisher noch nichts kommuniziert. Die Seriengeschichte im Westen ist eine gute, es bleibt also Hoffnung. Ab heute sogar noch mehr. Erst vor wenigen Tagen durchbrach Earth Defense Force 5 die Millionen-Schallmauer.

EDF-Fans werden zu schätzen wissen, dass sich auch im neusten Ableger nichts grundsätzlich geändert hat. Neben den insektoiden Außerirdischen gibt es auch wieder riesige Gegner. Mit verschiedenen Charakterklassen geht es in den Kampf, welcher sich als Third-Person-Shooter entfaltet.

via Gematsu, Bildmaterial: Earth Defense Force 6, D3 Publisher, Sandlot