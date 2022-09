Deutsche Verkaufscharts: Splatoon 3 bleibt das erfolgreichste Spiel über alle Plattformen hinweg

Dauerregen in Deutschland und feuchtfröhliche Spritzerei in den deutschen Verkaufscharts. Splatoon 3 bleibt das Spiel der Stunde in Deutschland und kann nicht nur die Spitze der Switch-Rankings verteidigen, sondern ist auch das umsatzstärkste Spiel über alle Plattformen hinweg.

In den Switch-Charts landen Mario Kart 8 Deluxe und Nintendo Switch Sports dahinter. Die erfolgreiche Basketball-EM der Deutschen lässt sich auch in den Spiele-Charts ablesen. Gold für NBA 2K23 vor GTA V in den PS4-Charts und Silber hinter The Last of Us Part I in den PS5-Charts.

In der Xbox-One-Auswertung verteidigt GTA V die Krone vor Rückkehrer Call of Duty: Ghosts, während Elden Ring auf Xbox Series wieder erstarkt und die Führung vor Forza Horizon 5 übernimmt.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Splatoon 3, Nintendo