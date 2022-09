Deutsche Verkaufscharts: Joel, Ellie und die Turtles beherrschen die Rankings

In den aktuellen deutschen Verkaufscharts war in der zurückliegenden Woche einiges los. Mit The Last of Us Part I und der Turtles: Cowabunga Collection gab es hochkarätige Neueinsteiger.

The Last of Us Part I schnappt sich wenig überraschend den ersten Platz im PS5-Ranking. Gleich dahinter steigt die Turtles: Cowabunga Collection neu ein. Der zweite Platz winkt den Turtles auch in den Xbox-Series-Rankings. Hier fahren aber – mangels Ellie und Joel – die Manager von F1 Manager 2022 auf die Pole.

F1 Manager 2022 schafft es auch in den PS4-Charts auf einen soliden zweiten Platz hinter der GTA V Premium Edition. Die wiederum beherrscht auch die Xbox-One-Charts, wo Call of Duty: Ghosts auf Rang 2 wieder einsteigt.

In den Switch-Rankings bleibt mit Mario Kart 8 Deluxe und Nintendo Switch Sports mal wieder alles beim Alten an der Spitze. Die Turtles können hier immerhin auf Rang 7 einsteigen.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: The Last of Us Part I, Sony, Naughty Dog