Deutsche Verkaufscharts: DioField Chronicle und Soulstice mittelmäßig, der Bau-Simulator grandios

Einmal im Leben einen Bagger fahren. Der Traum eines jeden Kinds. Einige können diesen Traum jetzt mit dem Bau-Simulator realisieren und machen regen Gebrauch davon, wenn auch ein paar Jahre zu spät.

Der Bau-Simulator baggert sich bis auf Platz 1 der PS4-, Xbox-Series- und PC-Charts vor. Im PS5-Ranking springt immerhin die Bronzemedaille heraus. Damit bestätigt Deutschland einmal mehr auch den internationalen Ruf, wonach man nach der Arbeit gerne Arbeitsspiele spielt. „GET TO WORK“, so übrigens die Catchphrase von Publisher Astragon Entertainment.

Auf deutlich leiseren Pfoten ist Stray unterwegs. Dessen PS5-Handelsversion sorgt für eine neue Spitzenplatzierung in den PS5-Rankings, lange nach dem digitalen Launch. Erster Platz vor The Last of Us Part I.

Darüber hinaus gab es einige interessante Neueinsteiger, für die es nicht für die Spitzenplatzierungen gereicht hat. Soulstice steigt auf Rang 4 der PS5-Rankings ein. The DioField Chronicle von Square Enix schafft es in den PS5-Charts auf Rang 5.

An der Switch-Spitze gibt es mit Splatoon 3, Mario Kart 8 Deluxe und Nintendo Switch Sports keine Veränderungen. The DioField Chronicle schaffte keine Top-10-Platzierung in den Switch-Rankings, wie uns GfK Entertainment auf Nachfrage mitteilte.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Bau-Simulator, Astragon Entertainment