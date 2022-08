Youtuber erkundet in Zelda: Ocarina of Time einige seltsame, unzugängliche Bereiche

In Zelda: Ocarina of Time gibt es (natürlich) einige Bereiche, die ihr als SpielerIn nicht betreten könnt. Die gibt es in jedem Videospiel, das wissen wir heute. In Ocarina of Time gibt es aber auch einige Bereiche, die ihr sogar sehen könnt, aber trotzdem nicht betreten könnt.

Wenn ihr das Spiel als Kind gespielt habt, dann erinnert ihr euch vielleicht sogar daran, weil ihr stundenlang versucht habt, dorthin zu kommen. Das ist für normale SpielerInnen aber nicht vorgesehen. Heute gibt es da natürlich Mittel und Wege und Youtuber SwankyBox hat sie genutzt.

Ihm hat es dabei vor allem die Gespensterwüste und die Gerudo-Festung angetan. Seht, wie er unzugängliche Bereiche erkundet und die ferne Kiste in der Gespensterwüste zerstört. Inhalt? Nichts.

Das Video:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo