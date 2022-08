Vom Mysterium zum Meme: Fans feiern die NieR-Kirche mit Super Mario, Metal Gear und Co.

Das Geheimnis um die Kirche in NieR: Automata wurde unlängst gelöst. Oder vielmehr aufgelöst, denn die Macher hinter der Kirche haben verraten, worum es sich handelt. Es handelt sich tatsächlich um eine Mod. Das hatte die Szene selbst nicht für möglich gehalten und nahezu ausgeschlossen, denn so weit war sie schlicht nicht.

Aus dem Mysterium, das selbst Nicht-NieR-Fans in seinen Bann zog, ist längst ein Meme geworden. In den sozialen Medien gehen kreative Beiträge viral, in denen Fans ähnliche Szenen in Super Mario 64 und anderen Spielen nachgebastelt haben.

Twitter-Nutzer @_reonu teilte sein Video mit dem knappen Kommentar: „uhhhh guys?“ – ja, was ist denn da los? Mario findet hier gleich im Schlossvorhof ganz im Stil der NieR-Kirche eine Geheimtür, betritt sie und springt einen großen Schacht herunter. Danach begibt er sich in einen gekrümmten, langen Saal. Ganz so wie das Vorbild.

Ähnlich oft geteilt wurde ein Video von @Nitroid bei Twitter, das Metal Gear Solid 3 zeigt. „Keine Ahnung, was es mit der geheimen Kirche in NieR: Automata auf sich hat, aber ich habe das hier in Metal Gear Solid 3 gefunden“, schreibt er. Ähnlich witzige Videos gibt es auch zu Duke Nukem 3D und Half-Life 2.

Mal sehen, wann das erste Videospiel ein Easter-Egg bietet, welches euch auf ähnliche Weise in eine mysteriöse Kirche bringt. Bis es so weit ist, erscheint NieR: Automata erstmal für Nintendo Switch.

via Automaton, Bildmaterial: NieR: Automata, Square Enix, PlatinumGames