THQ Nordic kündigt Alone in the Dark an, eine Neuinterpretation des Horror-Klassikers

Beim gestrigen THQ Nordic Showcase hat THQ Nordic Alone in the Dark angekündigt. Das Spiel geisterte schon vorab durch die Medien. Es handelt sich um eine „Neuinterpretation“ des Klassikers. Die Steam-Seite hält einige weitere Details parat.

Diese Neuinterpretation der allerersten Abenteuer zielt darauf ab, den SpielerInnen einen gehörigen Schrecken einzujagen und kehrt zu berüchtigten Schauplätzen zurück, bietet aber eine ganz neue Geschichte und ganz neue mythische Welten zum Erkunden.

Alone in the Dark wird von Pieces Interactive in Schweden entwickelt und erscheint für PCs, PlayStation 5 und Xbox Series. Seht nachfolgend den Ankündigungstrailer. Falls ihr auf der Gamescom seid, könnt ihr Alone in the Dark bereits anspielen. THQ Nordic findet ihr in Halle 8 am Stand A11.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: Alone in the Dark, THQ Nordic, Pieces Interactive