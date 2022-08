The Pokémon Company begeistert mit Pokémon-Drohnenshow am japanischen Nachthimmel

Am 24. Juli fand in Japan, Hokkaido eine großartige Drohnenshow anlässlich des Otari Ushio Festivals statt. Die Show sollte eigentlich live gestreamt werden, aber es gab technische Probleme. Inzwischen hat The Pokémon Company aber eine Aufzeichnung nachgeliefert und ihr solltet sie euch nicht entgehen lassen!

Im Mittelpunkt der Drohnenshow stand Pokémon Go anlässlich des sechsten Geburtstags. Rund 700 Drohnen waren im Einsatz und sorgten für ein beeindruckendes Schauspiel am Nachthimmel. Sie formten teils 100 Meter hohe Figuren von beliebten Pokémon wie Glurak und Rayquaza.

Die Show:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: The Pokémon Company