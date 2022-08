Temtem: Diese Features erwarten auch zum Launch im September

Publisher Humble Games und Entwickler Crema haben in einem neuen Trailer zu Temtem die kommenden Features für die Veröffentlichung thematisiert. Im Mittelpunkt steht dabei das Tamer’s Paradise, welches eine neue Insel bietet. Es warten herausfordernde und kreative neue Kampfherausforderungen und mehr. Zudem soll es Saisons geben mit entsprechenden Belohnungen.

Im Januar 2020 startete Temtem auf PCs in den Early Access, im Dezember 2020 folgte die PlayStation-5-Version. Der vollständige Release steht am 6. September 2022 für PS5, Steam und im Humble Store sowie für Xbox Series und Nintendo Switch an. Die Konsolen werden auch physisch bedient.

Temtem setzt auf die Karte MMO

Da das Spiel auf das MMO-Prinzip setzt, werdet ihr nicht alleine unterwegs sein, sondern stets von anderen Zähmern umgeben sein. Das Abenteuer kann man zu jeder Zeit gemeinsam mit einem Freund bestreiten. Zusätzlich kann man ein Haus kaufen und einrichten, welches dann von Freunden besucht werden kann. Auch eine kompetitive Komponente wird es geben.

Bildmaterial: Temtem, Humble Games, Crema