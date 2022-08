Splatoon 3: Nintendo stellt Story-Modus, kostenpflichtigen DLC und weitere Details vor

Im Spezial-Direct zu Splatoon 3 hat Nintendo heute zahlreiche neue Details zum Spiel vorgestellt. Neben einer allgemeinen Einführung zu grundlegenden Gameplay-Mechaniken, Mehrspieler-Modi wie Revierkämpfe und der Location Splatville geht es dabei auch um neue Arenen, Waffen und den Storymodus.

Einige wichtige Erkenntnisse für euch gefiltert: Weitere neue Arenen gibt es auch diesmal wieder über kostenlose Updates nach dem Launch von Splatoon 3. Einige Spielmodi stehen zum Launch zur Verfügung, darunter Anarchie-Kämpfe (Rangkämpfe) oder Turm-Kommando, Operation Goldfisch oder Muschelchaos – alle erreichbar über die Lobby.

Alle Standardwaffen aus dem Vorgänger stehen zur Verfügung, dazu gibt es einige neue Waffen wie den Stringer (einen Bogen) und einen neuen Waffentyp wie Splatanas, inspiriert offensichtlich von Katanas. Zusätzlich gibt Spezialwaffen. Im Karmasenal deckt ihr euch mit Waffen ein. Natürlich gibt es zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten für eure Inklinge. In der Spindhalle steht euch ein Spind zur Verfügung, den ihr nach Belieben dekorieren und füllen könnt.

Der Salmon Run ist zurück

Der Salmon Run ist auch wieder mit dabei. Im kooperativen Mehrspieler-Modus Salmon Run – Next Wave gilt es, zusammenzuarbeiten. Im Spezial-Direct wird ausführlich erklärt, was euch dabei erwartet. Ab Minute 39:36 stellt man euch im Video unten den Story-Modus für EinzelspielerInnen vor: Die Rückkehr der Mammalianer. Auch diesmal erreicht ihr den Modus über einen Kanaldeckel in der Stadt.

Eine App mit Statistiken

Mit dem SplatNet 3 auf Mobilgeräten bekommt ihr eure Kampfstatistiken und weitere Informationen direkt aufs Mobiltelefon. SplatNet 3 soll zum Launch des Spiels über die Mobile-App von Nintendo Switch Online verfügbar sein.

Über zwei Jahre lang soll es alle drei Monate neue Spielinhalte zu Splatoon 3 geben, wie Nintendo verspricht. Dann erscheint jeweils ein neuer Katalog mit Gegenständen. Mit dem X-Kampf und dem Ligakampf sollen nach dem Launch auch zwei neue Spielmodi eingeführt werden. Auch ein „umfangreicher kostenpflichtiger DLC“ ist noch geplant.

Splatfeste mit einem neuen Twist

Muri, Mako und Mantaro – sie bilden das Surimi Syndicate. Sie leiten in Splatsville das Nachrichtenprogramm Anarchie-Splatcast. Zum Abschluss kündigt man dann auch an, dass die Splatfeste zurückkehren.

Und auch diesmal wird es vor der Veröffentlichung quasi Netzwerktests geben. Splatoon 3 Splatfest World Premiere heißt das hier, am 27. August von 10:00 bis 22:000 Uhr findet das ganze statt. Das Thema ist schon mal ein guter Ausblick auf kommende Splatfeste: Stein, Schere, Papier. Spannend.

Die Aufzeichnung:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Splatoon 3, Nintendo