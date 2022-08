Splatoon 3 führt das Splatfest wieder ein, aber es gibt eine große Neuerung

Bei der heutigen Spezial-Ausgabe zu Splatoon 3 kündigte Nintendo zum Abschluss an, dass die beliebten Splatfeste zurückkehren. Sie haben Fans und Interessierte über Monate hinweg immer wieder zurück nach Inkopolis gelockt, auch wenn man besonders im Westen von den ausgerufenen Themen gelangweilt oder belustigt war.

Bei diesen Events wählt man ein Team aus, das sich einem Thema des Splatfest verschrieben hat. Zum Beispiel: Ketchup oder Senf. Dann kämpft man für seine Seite. In Splatoon 3 werden dabei aber drei Teams zur Verfügung stehen!

Splatfeste bestehen aus zwei Hälften. In der ersten Hälfte bekämpfen sich TeilnehmerInnen in Revierkämpfen und sammeln Punkte für ihr Team und Thema. Die zweite Hälfte ist dann ein Dreifarb-Kampf. Der Name sagt es schon, hier kämpfen drei Farben gleichzeitig gegeneinander.

Das jeweils aktuell führende Team startet dabei in der Mitte, bekommt es also auf beiden Flanken mit Gegnern zu tun. Allerdings jeweils mit nur zwei SpielerInnen der beiden anderen Team, während das führende Team zu viert spielt.

Bei der Splatfest World Premiere am 27. August könnt ihr euch von 10:00 bis 22:00 Uhr einen Vorgeschmack holen, dann entscheidet ihr euch zwischen Stein, Schere und Papier und könnt vor der Veröffentlichung den Spielmodus mit drei Teams ausprobieren.

Die Zusammenfassung:

Bildmaterial: Splatoon 3, Nintendo