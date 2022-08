Soccer Story bietet Fußball und RPG-Elemente und macht euch zum Retter des Sports

Golf Story darf man durchaus als einen kleinen Indie-Hit bezeichnen. Das Spiel vereint Golfsimulation mit RPG-Elementen und fand viele Fans. Vielleicht auch bei Entwickler PanicBarn und Publisher No More Robots, die jetzt Soccer Story ankündigten. Ein bisschen Inazuma Eleven ist auch dabei.

Ein Jahr ist es her, seit die Katastrophe den Fußball, wie wir ihn kennen, in seinen Grundfesten erschüttert hat. Seitdem hat die Soccer Inc. dafür gesorgt, dass niemand mehr einen Fußball auch nur ansehen, geschweige denn treten darf. Fußball mag auf der ganzen Welt verboten worden sein … aber jetzt gibt es Hoffnung! Ein magischer Fußball hat dich auserwählt, unseren Retter des Fußballs!