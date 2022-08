Mystery-Visual-Novel Return to Shironagasu Island erscheint auch für Nintendo Switch

Die Mystery-Visual-Novel Return to Shironagasu Island wird in Japan am 17. November eine Switch-Umsetzung erhalten. Das geht aus Händler-Listings hervor, wie Gematsu herausgefunden hat. Das Szenario wird für die neue Umsetzung komplett vertont und es gibt ein „Extra-Szenario“.

Sen Ikeda, ein Detektiv aus New York, erhält eine mysteriöse Einladung aus dem Testamentschreiben eines MIllionärs für die Insel Shironagasu. Zusammen mit Neneko Izumozaki, einem Mädchen mit speziellen Fähigkeiten, reist er auf diese abgelegene Insel. Löse verschieden Mysterien und Morde! Treffe rätselhafte und einnehmende Charaktere! Entdecke die versteckten Geheimnisse der Insel Shironagasu! Überlebe und entkomme von dieser ominösen Insel!

Return to Shironagasu Island erschien 2020 ursprünglich für PC-Steam und bot schon damals deutsche Texte. Die neue Version soll auch bei Steam erscheinen. Ob die Switch-Version den Weg in den Westen findet, ist hingegen noch nicht bekannt.

Ein Trailer mit der neuen Vertonung:

