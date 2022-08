Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness stellt sich mit Übersichtstrailer vor

Spike Chunsoft hat einen Übersichtstrailer zu Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness veröffentlicht. Der Übersichtstrailer – so gehört sich das – soll einen Überblick zum Spiel bieten, gezeigt werden auch die Grundlagen der Erkundung und Kämpfe.

Die Collector’s Edition zu Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness könnt ihr nach wie vor bei Amazon vorbestellen wie die Standardversion. Bedient werden hier jeweils PlayStation 4 und Nintendo Switch.

Spike Chunsoft hat die Veröffentlichung von Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness unlängst auf den 2. September datiert. Ab dann könnt ihr euch in der Videospiel-Adaption der beliebten Manga-Serie in den Abyss wagen.

Der Übersichtstrailer:

