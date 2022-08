Von Grund auf neu: Frogwares kündigt zu Sherlock Holmes: The Awakened ein Remake an

Im März gab uns Frogwares beklemmende Einblicke in die Arbeit in einem Kriegsgebiet. „Wir müssen das Studio am Leben erhalten und nach besten Kräften arbeiten, jetzt mehr denn je. Von niemandem im Team wird erwartet, dass er arbeitet, nur von denen, die es können und wollen“, verspricht Wael Amr, CEO von Frogwares, damals.

Man arbeitet. Neu angekündigt wurde nun Sherlock Holmes: The Awakened, ein komplettes Remake des 2006 veröffentlichten Spiels mit dem gleichen Namen. Das Spiel soll für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und PCs erscheinen.

Eine Kickstarter-Kampagne, welche die Finanzierung der letzten Produktionsabschnitte sicherstellen soll, ist ebenfalls geplant. Mit dem Start der Kampagne soll es auch einen ersten Trailer geben, ebenso wie weitere Details zum Gameplay.

Auf der offiziellen Website beantwortet man einige Fragen zum Remake und der Finanzierung. Das Spiel soll von Grund auf in der Unreal Engine 4 neu erstellt werden. Es gibt neue Gameplay-Mechaniken und Zwischensequenzen, eine „neu geschriebene“ Story und viele weitere Überarbeitungen.

via Gematsu, Bildmaterial: Sherlock Holmes: The Awakened, Frogwares