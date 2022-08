Final Fantasy VII Remake: Macher erläutern Cetra-Flashbacks von Aerith im Zugfriedhof-Kapitel

In Final Fantasy VII Remake Revisited besprechen die EntwicklerInnen die Designentscheidungen des Remakes. Dabei kommen jeweils die Experten ihres Fachgebiets zu Wort. Square Enix veröffentlichte neulich den aktuellen Teil.

Kapitel 11 führt uns auf den Zugfriedhof. Die Macher des Remakes haben hier viele neue Story-Elemente eingefügt. Am Ende wurde der Gang über den Zugfriedhof, im Original ist das in Windeseile erledigt, im Remake ein ganzes Kapitel.

„Wir beschlossen, den Zugfriedhof zu einem eigenen Kapitel zu machen, und fügten deshalb ein paar Episoden hinzu, die im Originalspiel nicht vorhanden waren, um dort eine Story zu konstruieren“, erklärt Motomu Toriyama, Co-Director für Szenario-Design.

„Die Ideen fürs Remake waren alle neu und frisch und nichts, was damals beim Originalspiel übrig geblieben war“, ergänzt Naoki Hamaguchi. Alle Story-Ergänzungen hat man sich also für das Remake neu überlegt.

„Wie das vorhergehende Kapitel war das ein weiterer Abschnitt, der wichtig für den Aufbau der Beziehung zwischen Tifa und Aerith war, und wir platzierten das Ganze hier, um Aeriths Verlassen der Truppe im folgenden Kapitel wirkungsvoll zu machen“, sagt Toriyama.

Wir erhaschen in diesem Kapitel außerdem einen Blick auf Aeriths Kindheit. Die Flashbacks sind natürlich auch neu. So erfahren wir unter anderem etwas über Aeriths psychische Verletzlichkeit. „Diese Episoden aus Aeriths Kindheit als Cetra waren ein Element, das ich verwenden wollte, um im Remake tiefer in den Charakter vorzudringen“, erklärt Toriyama.

„Wenn wir allerdings zu viel aus dieser Zeit gezeigt hätten, dann hätten wir die Zahl der Flashback-Szenen nicht mehr managen können und die Story wäre nicht vorangegangen. Entsprechend haben wir das so gehandhabt, dass die Fans, die mehr über diese Zeiten wissen wollen, in der begleitenden „Traces of Two Pasts“-Novel mehr über die Vergangenheit von Aerith bzw. Tifa erfahren“, so Toriyama.

Final Fantasy VII Remake: Traces of Two Pasts ist ein Roman aus der Feder von Kazushige Nojima und erzählt in zwei Teilen die Vergangenheit und Kindheit von Tifa Lockhart und Aerith Gainsborough. Das Buch wird im November erstmals lokalisiert im Westen erscheinen, bei Amazon* könnt ihr es schon vorbestellen.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO