Embracer Group kauft Limited Run, das japanische Studio Tatsujin und Toaplan-Katalog

Embracer Group hat wieder zugeschnappt. Heute gab man mal eben den Kauf von einem halben Dutzend weiterer Spiele-Entwickler und Publisher bekannt. Bitwave Games, Gioteck, Limited Run Games, Middle-earth Enterprises, Singtrix, Tatsujin, Tripwire Interactive und Tuxedo Labs gehören jetzt zur Embracer Group.

Erst im Mai hatte die Embracer Group mit dem Kauf von Crystal Dynamics, weiteren westlichen Square-Enix-Studios und Marken wie Deus Ex und Tomb Raider auf sich aufmerksam gemacht. Zuvor kaufte man unter anderem Koch Media (jetzt Plaion), Gearbox Entertainment oder die Tarsier Studios.

Limited Run Games kennt ihr natürlich. Limited Run Games soll als unabhängiges Tochterunternehmen agieren, weiterhin mit Josh Fairhurst und Douglas Bogart an der Spitze. Tripwire Interactive ist Entwickler von Maneater, wurde aber auch bekannt durch kontroverse Äußerungen von Ex-Präsident John Gibson.

Bitwave Games wird Gimmick! auf moderne Plattformen bringen. Mit Middle-earth Enterprises sichert man sich auch die Rechte (für Filme, Merchandise und Videospiele) an Herr der Ringe und Der Hobbit. Tuxedo Labs hat Teardown erschaffen.

Mit Tatsujin kauft man sogar ein japanisches Studio – kein leichtes Unterfangen für einen westlichen Investor, wie Branchenkenner Dr. Serkan Toto anmerkt. An der Spitze von Tatsujin steht Masahiro Yuge, einer der Gründer des legendären Arcade-Game-Studios Toaplan. Masahiro Yuge darf jetzt wieder Toaplan-Spiele veröffentlichen, denn Embracer sicherte sich in einem separaten Deal auch die Rechte am Toaplan-Katalog.

In Kürze will die Embracer Group einen weiteren großen Zukauf vermelden.“Eine weitere Firma mit PC/Konsolen-Spielen“ soll es sein, aber die Bekanntgabe hält man aus „commercial reasons“ noch zurück. Mal sehen, was da noch folgt.

