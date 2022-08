Das Gothic-Remake meldet sich mit einem neuen Trailer zurück

Vor nun bald drei Jahren hatte THQ Nordic aus dem Nichts eine spielbare Demo zu einem Remake des Klassikers Gothic bei Steam veröffentlicht. Jeder, der ein Spiel von Piranha Bytes bei Steam besaß, konnte sich die Demo herunterladen. Am Ende des Prototyps konnten Spieler dann einen Fragebogen beantworten, der eruierte, wie das Remake bei den Fans ankam.

Das Feedback war sehr einseitig, und zwar im positiven Sinne. Zwar gab es auch Änderungswünsche, vor allem sollte die Spielwelt deutlich düsterer werden. Aber die Fans wollten ein Gothic-Remake. THQ Nordic kündigte anschließend an, dass dieses realisiert werden soll.

Im März 2021 gab man die Gründung des Studios Alkimia Interactive bekannt, das in Barcelona zu Hause ist und sich schon im Sommer 2020 geformt hat. Dort arbeitet laut THQ Nordic seitdem ein Team „leidenschaftlicher RPG-Entwickler“. Heute nun meldet sich das Gothic-Remake endlich zurück.

Beim THQ Nordic Showcase präsentierte man einen neuen Trailer. Entwickelt wird das Remake für PCs, PlayStation 5 und Xbox Series. Eine Handelsversion scheint es mindestens für PS5 zu geben, denn diese ist bereits vorbestellbar*.

Zurück zur Kolonie! Das Remake des berühmtesten deutschen Rollenspiels aller Zeiten befindet sich derzeit bei Entwickler Alikima Interactive für PC, PlayStation 5 sowie die Xbox Series S/X in Entwicklung. Im neuen Trailer geht es auf eine Fahrt in die Tiefen der Alten Mine. Seid ihr bereit, euch den Schrecken zu stellen, die in der Dunkelheit lauern?