Am 9. September erscheint das mit Spannung erwartete Splatoon 3. Nintendo hat nun angekündigt, dass am 10. August um 15 Uhr eine Splatoon 3 Direct stattfinden wird. In etwa 30 Minuten will man somit kurz vor der Veröffentlichung noch die letzten Details zum Mehrspielertintenspaß nennen.

Bereits länger bekannt ist, dass es zu Splatoon 3 jeweils eine OLED-Konsole und einen Pro Controller gibt.

Der Livestream vom Mittwoch

Bildmaterial: Splatoon 3, Nintendo