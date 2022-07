Wylde Flowers: Das für seine Inklusivität preisgekrönte Abenteuer erscheint bald für Switch

Das „gemütliche, Story-basierte“ Wylde Flowers schafft den Sprung von Apple Arcade auf Nintendo Switch und Steam. Mit dem 20. September 2022 hat Studio Drydock dafür jetzt auch den konkreten Termin bekannt gegeben.

Ihr begleitet Tara auf ihrer herzerwärmenden Reise, eine Hexe in Wylde Flowers zu werden. Tagsüber kümmert ihr euch um eure Farm, eure Katze und lernt die Stadtbewohner kennen. Nachts erfahrt ihr, was eure Oma so treibt und steigt langsam hinter die Geheimnisse im Keller des Hauses. Mit ein bisschen Zauberei betreibt sich so eine Farm auch einfacher.

Studio Drydock wirbt mit vielfältigen, diversen Charakteren und charmanten, queeren Romantikoptionen neben dem gemütlichen Farmleben. Für seine Inklusivität erhielt Wylde Flowers den Apple Design Award. Den neuen Trailer findet ihr hier.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Wylde Flowers, Studio Drydock