Vestaria Saga II: Seht das erste Kapitel des Werks vom Fire-Emblem-Schöpfer

Publisher Dangen Entertainment und Entwickler Vestaria Project haben eine Spielsession abgehalten und dabei das erste Kapitel des Strategie-RPGs Vestaria Saga II: The Sacred Sword of Silvanister gezeigt. Gematsu hat diese auf YouTube festgehalten. Schon am 28. Juli erscheint das Spiel auf Englisch für PC-Steam, in Japan ist es seit März 2019 erhältlich.

Die Lokalisierung für den Westen folgt auf die Veröffentlichung von Vestaria Saga I: The War of the Scions hierzulande. Der Titel stammt übrigens von Shōzō Kaga (Fire-Emblem-Schöpfer).

Vestaria Saga II setzt die Abenteuer von Zade fort und bringt die Erzählung um ihn und seine Gefährten zu einem „spannenden, befriedigenden Ende“. Nach den Ereignissen aus dem ersten Spiel trifft Zade in der Fortsetzung auf viele alte und neue Verbündete, sieht sich aber auch neuen, düsteren Plänen der Marguliten gegenüber, die Vestaria in ein Zeitalter der Dunkelheit stürzen möchten.

Vestaria Saga ist ein klassisches Strategie-Rollenspiel, bei dem nicht nur die Positionierung der Einheiten, sondern auch deren Bewegung und Waffen einen Einfluss auf das Kampfgeschehen haben. Ihr bewegt eure Truppen auf Feldern über das Schlachtfeld und behauptet euch gegen Monster, Rebellen, Piraten und kaiserliche Soldaten.

via Gematsu, Bildmaterial: Vestaria Saga Gaiden, Dangen Entertainment, Vestaria Project