The King of Fighters XV: Team Awakened Orochi bereitet sich auf den Einsatz vor

SNK hat einen neuen Trailer zum nächsten Dreierpack aus dem Season-Pass zu The King of Fighters XV veröffentlicht. Im „Team Awakened Orochi“ kämpfen bekanntlich Orochi Yashiro, Orochi Shermie und Orochi Chris mit. Im August soll das Trio aufschlagen.

Seit März erhältlich ist außerdem bereits das „Team Garou“ mit Rock Howard, Gato und B. Jenet, im Mai folgte das „Team South Town“ mit Geese Howard, Billy Kane und Ryuji Yamazaki. Zusammen bilden diese sechs Recken den „Team Pass 1“, welcher in der digitalen Deluxe Edition inklusive ist. Im Herbst folgt noch ein weiteres Dreier-Team, welches mit „Team Awakened Orochi“ den „Team Pass 2“ bildet.

The King of Fighters XV ist für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series und PCs (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store) erhältlich. Die Omega Edition erscheint nur für Konsolen*. Koch Media übernimmt den globalen Vertrieb, wozu auch die physische Veröffentlichung* der Standard-Version zählt.

KOF XV mit dem Team Awakened Orochi

