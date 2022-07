Tactics Ogre: Reborn wird Realität – erste Bilder und Details von Tacking-Website aufgetaucht

Trademarks von Square Enix enttäuschen in letzter Zeit selten. Nachdem bekannt wurde, dass sich Square Enix ein Trademark namens Tactics Ogre: Reborn gesichert hatte und nachdem ein solches Spiel auch noch kurzzeitig im PlayStation Store aufgetaucht war, waren die Messen eigentlich gesungen.

Die Frage war nur noch, welche Form von Überarbeitungen uns erwarten. Diese Antwort gibt es heute konsequenterweise auch nicht von offizieller Seite, sondern wieder unbeabsichtigt.

Die Tracking-Website PS Deals hat erste Screenshots und eine komplette Features-Liste aus dem PlayStation Store getrackt. Auch einen Termin gibt es mit dem 11. November 2022 schon. Alles natürlich noch unter Vorbehalt der offiziellen Ankündigung.

Das Spiel erscheint demnach für PlayStation 4 und PlayStation 5, aber aufgrund der Quelle könnte das natürlich nicht die ganze Wahrheit sein. Weitere Plattformen sind nicht ausgeschlossen.

Das „Kronjuwel des taktischen Rollenspiel-Genres“ wird demnach basierend auf der Version von 2010 (PSP) mit verbesserter Grafik, erneuertem Sound und aktualisiertem Spieldesign neu aufgelegt. Zwischensequenzen sind „vollständig auf Englisch und Japanisch vertont“ und der Soundtrack wurde live neu aufgenommen.

Die Geschichte spielt sich aus der Sicht eines jungen Mannes namens Denam ab. Die Entscheidungen, die er trifft, werden das Schicksal der Menschen um ihn herum verändern und den Verlauf der Geschichte von Valeria beeinflussen.

Die KI wurde „komplett überarbeitet“ und euch erwarten auch spielerische Neuerungen. Das Level-Management-System von Let Us Cling Together wurde „durch ein einheitenbezogenes Level-System ersetzt“. Daneben gibt es klassische Quality-of-Life-Features wie automatisches Speichern, schnelleres Kampftempo und eine Überarbeitung der Benutzeroberfläche. Die beschränkte Zurückspulen-Funktion bot bereits das PSP-Remake.

Screenshots:

