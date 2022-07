Star Ocean: The Divine Force stellt D.U.M.A. und Vanguard Assault vor

Square Enix und tri-Ace haben den zweiten Missionsbericht zu Star Ocean: The Divine Force veröffentlicht. Dieser dreht sich um D.U.M.A. und Vanguard Assault. Bei D.U.M.A. handelt es sich um eine mysteriöse, hochintelligente mechanische Lebensform.

Dank ihr könnt ihr fliegen, die Umgebung nach Schätzen scannen und im Kampf spektakuläre Manöver durchführen. All diese Fähigkeiten werden als Vanguard Assault bezeichnet. D.U.M.A. spielt auch eine wichtige Rolle in der Geschichte, denn auch andere Fraktionen möchten sie gerne besitzen.

Der erste Missionsbericht behandelte die Hauptcharaktere und den Kampf.

Das Spiel bietet eine Geschichte, die Fantasy mit Sci-Fi verbindet, viele unterschiedliche, spielbare Charaktere und Nebenmissionen sowie ein einzigartiges Kampfsystem, das spannende Kämpfe durch einfache und intuitive Steuerung ermöglicht.

Es gibt mit Raymond und Laeticia zwei neue Protagonisten. Das neue Star Ocean soll „Weltenerkundung und Kampf auf eine ganz neue Stufe bringen“. Denn „alles, was ihr seht, könnt ihr erkunden, vom Boden bis in den Himmel“. Die Wahl eures Protagonisten und eure Entscheidungen haben Einfluss auf die Story, aber auch auf Verbündete, die euch während eurer Reise zur Seite stehen.

Star Ocean: The Divine Force erscheint am 27. Oktober 2022. Bedient werden PlayStation, Xbox und Steam. Hierzulande erfolgt die Veröffentlichung digital und physisch, es gibt englische und japanische Sprachausgabe sowie englische Texte. Eine Limited Edition gibts vorerst nur in Japan.

Bildmaterial: Star Ocean: The Divine Force, Square Enix, tri-Ace