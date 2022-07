Rhapsody: A Musical Adventure zeigt sich im neuen Spotlight-Trailer zu NIS Classics

NIS America hat einen neuen Trailer zu Prinny Presents NIS Classics Vol. 3 veröffentlicht. Auch diesmal gibt es wieder zwei Klassiker im Bundle. Konkret sind das La Pucelle: Ragnarok und Rhapsody: A Musical Adventure.

Das heutige Video führt euch in Rhapsody: A Musical Adventure ein. Der Vorläufer der berühmten Disgaea-Serie bekommt verbesserte Grafiken und aktualisierte Bildoptimierung. Zusätzlich enthält jede physische Kopie den Rhapsody-Soundtrack und ein Artbook.

Mit Volume 3 erwartet uns ebenfalls eine Lokalisierungs-Premiere. La Pucelle: Ragnarok wird zum ersten Mal im Westen erscheinen! Den Spotlight-Trailer zu La Pucelle: Ragnarok gab es bereits zuvor.

Prinny Presents NIS Classics Vol. 3 erscheint am 2. September in Europa für Nintendo Switch und PC-Steam. Wie schon die ersten beiden Spiele-Sammlungen wird auch Prinny Presents NIS Classics Vol. 3 in einer Handelsversion für Nintendo Switch erscheinen. Bei NISA gibts sogar eine Limited Edition.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Prinny Presents NIS Classics Vol. 3, NIS America, Nippon Ichi Software