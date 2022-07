Remakes von Before Crisis Final Fantasy VII und Dirge of Cerberus: Nomura schätzt die Chancen ein

Mit der aktuellen Ausgabe der Famitsu durfte die Redaktion erneut Tetsuya Nomura und Yoshinori Kitase zu Final Fantasy VII Rebirth befragen. Dabei ging es insbesondere nach der Ankündigung von Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion auch um Remakes weiterer Teile der Compilation.

Die Famitsu weist Tetsuya Nomura darauf hin, dass Weiss und Nero bereits in Final Fantasy VII Remake Intergrade vertreten waren und fragt deshalb, ob beide noch einen Auftritt erhalten könnten.

„Unsere Mitarbeiter wollten eigentlich ein Remaster von Dirge of Cerberus und Before Crisis machen, aber nachdem wir die Kosten dafür in Betracht gezogen haben, haben wir zurzeit keine Pläne“, so Tetsuya Nomura.

„Wir wollten, dass sie [Weiss und Nero] in FF7R INTERGRADE auftauchen, weil wir wollten, dass alle FF7-Titel mit einer gemeinsamen Welt verbunden sind. Außerdem traten sie als sehr furchterregende Bosse auf, deshalb haben wir uns dafür entschieden“, erklärt Nomura den Auftritt der beiden.

Die Chancen also? Aktuell ziemlich schlecht. Aber wer weiß, wenn das Crisis-Core-Remaster erfolgreich ist, dann ist vielleicht doch noch etwas möglich. Wünschenswert wäre es. Dirge of Cerberus ist nach wie vor auf der PlayStation 2 „gefangen“, es gibt keine Portierungen für modernere Plattformen.

Noch schlimmer sieht es freilich mit Before Crisis: Final Fantasy VII aus. Das Action-RPG, das in Japan einst für Mobilgeräte erschienen ist, wurde nie lokalisiert. Before Crisis spielt sechs Jahre vor der Handlung von Final Fantasy VII und fokussiert sich auf die Turks und ihren Kampf gegen Avalanche.

Und dennoch werden wir zumindest die Inhalte aus beiden Spielen bald wiedersehen. Final Fantasy VII: Ever Crisis, das kommende Mobile-Game, wird die gesamte Compilation abhandeln. Noch dazu bietet es ein eigentlich altmodisches, aber unter Fans immer noch beliebtes Kommando-basiertes Kampfsystem.

