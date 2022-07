PlayStation Plus wird im Juli um Final Fantasy, Stray und zwei weitere Klassiker aufgestockt

Sony Playstation wird den Spiele-Katalog von PlayStation Plus im Juli um weitere Games erweitern. Zusätzlich zu den neuen Essential-Games, die es seit dem 5. Juli 2022 gibt, wird es folgende weitere Games im Spiele-Katalog für Abonnenten der Stufen Extra und Premium geben.

Assassin’s Creed IV: Black Flag

Assassin’s Creed Unity

Stray

Final Fantasy VII Remake Intergrade

Marvel’s Avengers

Assassin’s Creed Rogue Remastered

Assassin’s Creed Freedom Cry

Assassin’s Creed: The Ezio Collection

Saints Row IV: Re-Elected

Saints Row Gat out of Hell

Spirit of the North: Enhanced Edition

Ice Age: Scrats Nussiges Abenteuer

Jumanji: Das Videospiel

Paw Patrol: Im Einsatz

ReadySet Heroes

Diese Spiele sind ab 19. Juli verfügbar. Stray ist ein „Day One Spiel“, von dem PlayStation Plus bekanntlich nicht viele bieten wird. Zumindest keine First-Party-Games. Das Line-up kann sich sehen lassen, oder was meint ihr? Aber natürlich wollte Sony mit dem ersten Update auch etwas aufbieten.

Zusätzlich dazu bekommen Abonnenten der Premium-Stufe noch zwei neue Klassiker. No Heroes Allowed! (PSP) und LocoRoco Midnight Carnival (PSP) gesellen sich hier zum Aufgebot.

Zufrieden?

Bildmaterial: Stray, Annapurna Interactive, BlueTwelve Studio