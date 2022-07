Neuer Trailer zu One Piece: Red macht euch den baldigen Kinostart schmackhaft

Erst vor wenigen Tagen hat Crunchyroll den Kinostart für One Piece: Red verkündet. Am 13. Oktober 2022 solltet ihr euch freihalten, wenn ihr zum Start dabei sein wollt. Bereits am 11. Oktober 2022 wird in Berlin die feierliche Deutschlandpremiere stattfinden. Bereits Ende Juli feiert der Film seine Weltpremiere in Japan.

Von dort erreicht uns jetzt auch der zweite offizielle Trailer zum Film. Es handelt sich um eine erweitere Fassung des ersten Trailers mit etlichen neuen Szenen.

Das Video ist mit Originalsprachausgabe und deutschen Untertiteln verfügbar. Ihr hört dabei auch den Theme-Song „Kaze no Yukue“ bzw. „The Wind’s Whereabouts“, gesungen von Ado.

Hierzulande flimmert der Streifen mit japanischer Originalsprache und Untertiteln sowie in der deutschen Synchronfassung über die Leinwände.

Eine allmächtige Stimme. Mit feuerroten Locken: Auf der Musikinsel Elegia gibt Prinzessin Uta, die beliebteste Gesangs-Diva der Welt, ihr erstes Live-Konzert! Die Strohhutbande, andere Piraten, die Marine und jede Menge Publikum wollen Utas „überirdische“ Stimme erleben. Sie erscheint jedoch in einem ganz anderen Licht, als Ruffy die schockierende Tatsache enthüllt, dass sie die Tochter des Piraten-Kaisers Rothaar-Shanks ist! Was genau ist diese „neue Ära, in der alle glücklich sind“, von der Uta singt? Wird ihre Stimme ewiges Glück oder endlose Gefangenschaft hervorbringen?

Der neue Trailer:

Bildmaterial: One Piece: Red, Toei Animation, Crunchyroll