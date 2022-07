Ghost of Tsushima: Sucker Punch feiert Verkaufszahlen mit interessanten Statistiken

Ghost of Tsushima hat sich inzwischen weltweit über 9,73 Millionen Mal verkauft, wie Sony Interactive Entertainment und Entwickler Sucker Punch Productions stolz bekannt gaben. Zuletzt lernten wir Anfang Januar, dass über acht Millionen verkauft wurden. Im letzten Halbjahr kamen also weitere 1,7 Millionen dazu.

Das ist natürlich nicht schlecht für eine brandneue Marke. Weiß auch Sony, wo man die Verfilmung des Spiels angestoßen hat. Als Regisseur springt hier Chad Stahelski (John Wick) in die Presche. Als Drehbuchautor sickerte vor einigen Wochen Takashi Doscher durch.

Bei Twitter teilte Sucker Punch einige interessante Statistiken zum Spiel. Darunter, wie viele Fotos geschossen wurden und wie viele Stunden SpielerInnen auf Pferden zugebracht haben.

Ghost of Tsushima ist seit 2020 für PlayStation 4 erhältlich. 2021 folgte dann die Veröffentlichung des Director’s Cut für PlayStation 4 und PlayStation 5. Sieht man sich Sonys PC-Taktik der letzten Monate an, darf man wohl irgendwann auch noch mit einer Steam-Veröffentlichung rechnen. Das dürfte die Verkaufszahlen dann weiter in die Höhe treiben.

Bildmaterial: Ghost of Tsushima: Legends, Sony, Sucker Punch