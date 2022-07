Final Fantasy VII Remake: Die Macher über Erwartungen der Fans an denkwürdige Szenen

Diese Mechanik sorgte schon im Original für Frust bei einigen Fans. Um eine Verriegelung zu öffnen, müssen Tifa, Barret und Cloud synchron einen Hebel betätigen. Kenner des Originals dürften geschmunzelt haben, als sie die Bedienelemente in Final Fantasy VII Remake erstmals gesehen haben.

Die meisten Fans wussten natürlich, was dann kommt. In Final Fantasy VII Remake Revisited sprechen die Entwickler über Design-Entscheidungen während der Entwicklung und im neuen Artikel geht es auch um das „Hebel-Minispiel“ in Reaktor 5.

Was so einfach aussieht, erfordert nämlich durchaus ein bisschen Geduld und Übung. Die Entwickler wurden diesmal gefragt, wer sich für diese „Frustrationserfahrung“ verantwortlich zeigen würde. Gleichzeitig natürlich auch eine tolle Hommage an das Originalspiel.

„Als wir innerhalb des Teams den Leuten Aufgaben zuwiesen, gab es niemanden, der so richtig für die Planung des Reaktor-5-Abschnitts passte, weshalb zunächst einmal Producer Yoshinori Kitase das übernahm. Und da schrieb er in die Planungsunterlagen auch, dass er die Deaktivierungssequenz zu einem Minispiel machen wollte“, erklärt Co-Director Naoki Hamaguchi.

„Während der Entwicklung war uns immer bewusst, dass die Fans hohe Erwartungen an die Handhabung all der Minispiele des Originals haben würden, nicht nur in diesem Abschnitt, sondern auch bei Dingen wie Kniebeugen oder G-Bike“, weiß Hamaguchi.

„Wir wussten auch, dass FF VII mit vielen Minispielen und einzigartigen Gimmicks in den Dungeons assoziiert wird, und deshalb waren wir uns der Verantwortung bewusst, diesen Erwartungen gerecht zu werden – sowohl für das Remake wie für nachfolgende Titel“, so Hamaguchi weiter. Der Titel, der nachfolgend, den kennen wir jetzt: Final Fantasy VII Rebirth.

Tatsächlich haben die Entwickler bei vielen memorablen Szenen und Spielen viel Fingerspitzengefühl walten lassen. Das Motorradrennen, der kostümierte Auftritt bei Don Corneo, das Honigtöpfchen oder die Kniebeugen – kaum eine dieser Szenen hat Fans enttäuscht.

Was meint ihr, worauf wir uns in Final Fantasy VII Rebirth freuen können? Das Minispiel in Fort Condor nahm Final Fantasy VII Remake Intergrade bereits vorweg. Final Fantasy VII Rebirth wurde kürzlich erst angekündigt und soll im kommenden Jahr für PlayStation 5 erscheinen.

