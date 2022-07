Final Fantasy VII Remake: Der Kampfstil dieses Charakters sorgte für viel Kopfzerbrechen

Final Fantasy VII Remake Revisited brachte uns schon einige interessante Erkenntnisse zum ersten Teil der Remake-Trilogie. In dieser Artikelserie von Square Enix lassen die Entwickler diverse Prozesse und Design-Entscheidungen noch einmal Revue passieren.

Im neuen Teil der Serie geht es auch um die Animationen der Charaktere. Der Fragesteller lobt dabei, wie realistisch und überzeugend die Bewegungen beim Entfernen der Gastryht-Spinnweben in Kapitel 5 aussehen. Man bekäme einen guten Eindruck von der Klebrigkeit.

„Die unterschiedlichen Bewegungen sind von individuellen Animatoren designt, die auf Basis ihres eigenen Erfindungsreichtums versuchen, sie mit den Persönlichkeiten der Charaktere in Übereinstimmung zu bringen“, erklärt Yoshiyuki Soma, Animation Director, dazu.

„Der Leiter des Animationsteams prüft das Ganze sporadisch und managt das Gesamtbild. Entsprechend muss jedes Teammitglied seine eigene kreative Sensibilität ausüben. Viel von dem Gefühl bei den Spinnweben kam von deren Darstellung selbst, und das zeigt, wie die Zusammenarbeit zwischen allen Bereichen des Entwicklerteams über das ganze Spiel hinweg großartige Ergebnisse liefert.“

Auch um die Animationen während der Kämpfe geht es anschließend. Vermutet wird, dass Tifa am schwierigsten zu animieren gewesen sei, weil sie im Vergleich zu Cloud und Barret sehr flink und mobil ist. So war es auch.

„Wir wollten ein spaßiges Kampfsystem erschaffen, bei dem die SpielerInnen sich auf viele unterschiedliche Arten vergnügen, indem sie zwischen den kämpfenden Charakteren wechseln. Deshalb haben wir sehr genau darauf geachtet, jeden Charakter zu seinem Recht kommen zu lassen“, erklärt Teruki Endo, Battle Director, zunächst.

Cloud und Barret waren einfach

„Es war vergleichsweise einfach, Cloud, Barret und Aerith zu differenzieren, aber wir mussten uns gewaltig den Kopf zerbrechen, welche bestimmenden Charakteristika wir Tifa geben sollten“, gesteht Endo ein. „Ich denke, dass wir es geschafft haben, Tifas Mechaniken Tiefe zu verleihen, indem wir ihre Fähigkeiten mit dem Burst-System verknüpften, das ja eine der Hauptsäulen der Kämpfe in Final Fantasy VII Remake ist.“

Findet ihr, dass Tifa gelungen ist? Final Fantasy VII Remake ist für PlayStation 4 erhältlich. Final Fantasy VII Remake Intergrade außerdem für PlayStation 5 und PCs. Final Fantasy VII Rebirth soll im kommenden Jahr die Geschichte fortsetzen.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO