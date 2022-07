Final Fantasy VII: Deutschsprachige Romane werden in limitierten Schuber neu aufgelegt

Der Panini Verlag wird im August zwei Romane zu Final Fantasy VII neu auflegen und in einem gemeinsamen, limitierten Roman-Schuber veröffentlichen. Enthalten sind hier Der Blick nach vorn und The Kids Are Alright, beide Bücher natürlich in ihrer deutschen Übersetzung.

Das ist insbesondere für das vielerorts vergriffene deutsche Buch „Der Blick nach vorn“ erfreulich, dessen Veröffentlichung schon einige Jahre zurückliegt. Hier gab es offenbar lange keine Reprints mehr.

Final Fantasy VII: Der Blick nach vorn ist das Bindeglied zwischen dem Ende von Final Fantasy VII und dem Anfang des Animationsfilms Final Fantasy VII: Advent Children. Der Roman beleuchtet die zwei dazwischen liegenden Jahre.

In The Kids are Alright geht es um Evan Townshend der vor zwei Jahren während des Meteorfalls alles verloren hat und sein ganzes Leben neu aufbauen musste. In seinem Fall bedeutet das, dass er für Mireilles Privatdetektei arbeitet, eine kleine Firma, die vermisste Freunde und Familienmitglieder aufspürt.

Mireille kennt ihr aus Final Fantasy VII Remake und sie ist nicht die einzige: Auch Kirie Canaan hat hier einen prominenten Auftritt. Der neue Roman-Schuber soll am 30. August veröffentlicht werden und kostet 39,99 Euro.

Bildmaterial: Panini Verlag GmbH