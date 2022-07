Dragon Quest X Online: „All in One“-Version erscheint in einer Limited Edition in Japan

In den letzten Monaten drehten sich viele Neuigkeiten um die Offline-Version, wenn es in den Medien um Dragon Quest X ging. Doch nun gibt es eine Nachricht, welche die Online-Version betrifft.

In Japan wird das Bündel Dragon Quest X Online All In One Package Version 1-6 für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PCs erscheinen. Diese Fassung soll am 20. Oktober erscheinen und enthält konsequenterweise alle Inhalte der Versionen 1 bis 6 des MMORPGs.

Zum zehnjährigen Jubiläum erscheint eine limitierte Edition im Handel, die zum Spiel eine Tragetasche enthält und den Zugriff auf verschiedene In-Game-Gegenstände gewährt.

Es ist übrigens nicht die erste „All in One“-Edition – es handelt sich eben um ein stetig erweitertes MMORPG. Schon 2018 gab es eine physische „All in One“-Edition mit den ersten vier Erweiterungen. Damals auch noch für Wii U.

Neue Trailer

