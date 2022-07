Dragon Quest Treasures stellt euch die Schatzsuche und den Umgang mit Monstern vor

Von Square Enix gibt es neue Informationen zu Dragon Quest Treasures, die unter anderem den Vorgang der Schatzsuche und den Umgang mit den Monstern beschreiben.

Die Welt von Drakonien besteht aus verschiedenen Inseln, von denen alle ihren einzigartigen Charakter besitzen. Auf jeder Insel stoßen die beiden Geschwister Erik und Mida auf andere Monster. Zum Glück kooperieren einige dieser Monster mit den Helden und unterstützen sie mit ihren Fähigkeiten auf der Schatzsuche.

Auf großer Schatzsuche

Viele versteckte Schätze warten auf ihre Bergung. Doch wie läuft die Schatzsuche in diesem Spiel ab? Zuerst aktiviert ihr den Glücksfinder. Er zeigt euch eine Richtung an, in der sich der Schatz befindet. Also folgt dem Pfeil. Zeigt euer Monster an, dass es aufgeregt ist, wird durch den Glücksfinder eine Schatzvision ausgelöst.

Durch die Augen des Monsters seht ihr den Ort, an dem ein Schatz vergraben ist. Mit diesen Informationen setzt ihr die Suche nach dem Schatz fort. Habt ihr den richtigen Platz erreicht, verrät euch eine leuchtende Bodenmarkierung den genauen Standpunkt. Nun könnt ihr die Truhe ausgraben und den Wert in der Basis bestimmen lassen.

Doch seid immer auf der Hut! Es existieren rivalisierende Banden, die ebenfalls nach Schätzen jagen und diese für sich beanspruchen wollen. Dragon Quest Treasures erscheint am 9. Dezember für Nintendo Switch. Es gibt eine Handelsversion* und deutsche Texte.

via Gematsu, Bildmaterial: Dragon Quest Treasures, Square Enix, TOSEFindt