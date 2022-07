Die Thriller-Visual-Novel ELEGIES: Aya aus Deutschland könnt ihr bald ausprobieren

Das Essener Indie-Studio Dream Squircle wird am 5. August eine spielbare Demo zu ELEGIES: Aya bei PC-Steam an den Start bringen. Die Thriller-Visual-Novel soll im Februar 2023 erscheinen.

ELEGIES: Aya ist ein Thriller-Visual Novel, bei dem du in die Rolle von Zach schlüpfst, der mitten in der Nacht in seinem brennenden Elternhaus aufwacht und diesem nur knapp entkommen kann. Als er im Krankenhaus sein Bewusstsein zurückerlangt, trifft er auf Aya – ein Mädchen, bei dem sich schnell herausstellt, dass sie ein Geist ist! Hilf Aya, mehr über ihre Vergangenheit herauszufinden und warum nur Zach sie sehen kann.