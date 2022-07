Deutsche Verkaufscharts: Live A Live spielt leider kaum eine Rolle in den Switch-Rankings

F1 22 muss in zwei von vier Retail-Hitlisten die Pole Position abgeben. In den PS4-Rankings und in den Xbox-One-Charts bleibt die Rennsportsimulation aber das Maß der Dinge. Nicht schlecht.

Vizemeister wird hier jeweils GTA V – Premium Edition, das auch in den PS5-Charts (zwei) und Xbox-Series-Charts (drei) prominent platziert ist. Wann hat eigentlich jeder GTA V? Die PS5-Charts werden von Gran Turismo 7 angeführt, während die Xbox-Series-Charts an Elden Ring gehen.

Der beste Neueinsteiger der vergangenen Woche ist Live A Live. Der sehr gut bewertete (81 bei OpenCritic) und erstmals nach fast 28 Jahren lokalisierte JRPG-Klassiker bekam ein schickes HD2D-Facelifting.

In den Switch-Rankings reichte es trotzdem nur für einen aus JRPG-Fan-Perspektive etwas enttäuschenden siebten Platz in der Launchwoche. Nintendo Switch Sports und Mario Kart 8 Deluxe beherrschen hier die Rankings.

