Der Herr der Ringe: Gollum verschiebt sich um „einige Monate“

„A wizard is never late, Frodo Baggins. Nor is he early. He arrives precisely when he means to“ – Gandalf the Gray. Dieses Zitat bemüht die PR zu Gollum in dieser Woche und es könnte treffender nicht sein.

Wenige Tage nach der Präsentation des ersten Gameplays haben Publisher Nacon und Entwickler Daedalic Entertainment die Veröffentlichung von Herr der Ringe: Gollum verschoben.

Ob es mit dem Feedback zum ersten Gameplay zusammenhängt, ist nicht überliefert. Das Statement zur Verschiebung bemüht die üblichen Floskeln zu Geuld, Unterstützung, der bestmöglichen Erfahrung und den Erwartungen der Community.

„Über die letzten Jahre hinweg hat das Team hart daran gearbeitet, seine Vision einer atemberaubenden Welt, erfüllt von Magie und Wundern, zu verwirklichen. Daedalic Entertainment ist darum bemüht, die Erwartungen seiner Community zu erfüllen und die noch unerzählte Geschichte Gollums in einer Art und Weise zu enthüllen, die J.R.R Tolkiens Vision würdigt.“

Es gibt noch keinen neuen, konkreten Termin. Die Rede ist von „einigen Monaten“ der Verschiebung. In der nahen Zukunft möchte man sich mit einem Update zum genaueren Timing melden. Zuvor plante man mit dem 1. September 2022. Gollum schleicht auf PlayStation, Xbox, Switch und PCs durch Mittelerde. Wenn er fertig ist.

Der letzte Gameplay-Trailer:

Bildmaterial: Der Herr der Ringe: Gollum, Nacon, Daedalic Entertainment