Das Shoot ’em up Miss Kobayashi’s Dragon Maid: Burst Forth!! Choro-gon Breath zeigt sich auf Englisch

Aksys Games hat zum Shoot ’em up Miss Kobayashi’s Dragon Maid: Burst Forth!! Choro-gon Breath einen englischen Trailer veröffentlicht.

Nachdem Miss Kobayashi eine seltsame E-Mail erhalten hat, begibt sie sich mit ihren Maids zu Takiyas Haus. Dort werden sie in einen PC eingesogen und müssen sich den Weg wieder freikämpfen. In den Shoot-’em-up-Stages steht unter anderem der tödliche Choro-gon Breath zur Verfügung. Es kämpfen Tohru, Kanna und Elma mit der Unterstützung von Miss Kobayashi.

Miss Kobayashi’s Dragon Maid: Burst Forth!! Choro-gon Breath soll am 25. August im Westen erscheinen. Wie in Japan erfolgt die Veröffentlichung für PlayStation 4 und Nintendo Switch. Dort ist das Spiel seit dem 24. März erhältlich, inklusive englischer Sprachunterstützung. Die physische Veröffentlichung erhält in der ersten Produktionswelle eine exklusive Karte zum TCG zu Miss Kobayashi’s Dragon Maid.

Bildmaterial: Miss Kobayashi’s Dragon Maid: Burst Forth!! Choro-gon Breath, Aksys Games, Bushiroad, Kaminari Games