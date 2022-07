Das lohnt sich: Neue „3 für 2“-Aktion auf Games bei Media Markt und Saturn gestartet

Media Markt und Saturn sind heute mit einer brandneuen „3 für 2“-Aktion online gegangen. Bis zum 2. August habt ihr die Möglichkeit, drei Spiele zum Preis von zwei Spielen zu kaufen. Das jeweils günstigste wird euch an der Kasse erstattet.

Mit dabei sind zahlreiche recht neue Spiele wie The Quarry, Elden Ring, Gran Turismo 7 oder Klonoa Phantasy Reverie Series. Auch wenn ihr Ghostwire Tokyo, Deathloop und Returnal werdet ihr fündig.

Beachtet auch: Auf den oben verlinkten Übersichtsseiten zu den Aktionen befindet sich jeweils nur eine Auswahl der teilnehmenden Spiele. Erst wenn ihr auf „alle teilnehmenden Spiele“ der jeweiligen Plattform klickt, werden euch alle angezeigt. Für PS5 sind das bei Media Markt beispielsweise 241 Games. Für PS4 über 1.000 Spiele.

Alle teilnehmenden Games bei Media Markt für …

Alle teilnehmenden Games bei Saturn für …

Fans japanischer Videospiele werden mit Tales of Arise, NieR Automata, Monster Hunter World: Iceborne, dem brandneuen AI: The Somnium Files 2, Dragon Quest IX oder Ghost of Tsushima fündig. Die Games spielen aufgrund des unterschiedlichen Alters in unterschiedlichen Preisklassen. Achtet logischerweise darauf, drei Spiele auszusuchen, die etwa gleich teuer sind.

Und nein, keine Spiele für Nintendo Switch. Seid ihr diesmal fündig geworden? Sagt uns in den Kommentaren gerne eure Auswahl der Spiele, falls ihr zugegriffen habt!

Bildmaterial: Media Markt