CyberConnect2 verrät erste Details zu Fuga: Melodies of Steel 2 und zeigt Teaser-Trailer

CyberConnect2 hat Fuga: Melodies of Steel 2 mit einem ersten Teaser-Trailer angekündigt. Die Fortetzung soll im kommenden Jahr für PlayStation, Xbox, PCs und Nintendo Switch erscheinen.

Ein Jahr ist vergangen… aber der Kampf ist noch nicht zu Ende. Wieder einmal stürzen sich die Kinder an Bord eines Panzers in das Chaos der Schlacht! Welches schreckliche Schicksal erwartet sie, und welche Geheimnisse bleiben in dieser Welt verborgen?