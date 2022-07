Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion krempelt das Kampfsystem des PSP-Klassikers um

Bei Twitter hat Square Enix noch einmal einen Überblick dazu gegeben, wie sich Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion von seiner PSP-Vorlage unterscheidet. Square Enix nennt das Spiel weiterhin ein Remaster, aber nicht wenige finden, man könnte es auch ein Remake nennen. Aber das sind Begrifflichkeiten.

Es gibt eine Reihe von Neuerungen und Verbesserungen, darunter eine optimierte Kameraführung und verbesserte Bewegungen der Charaktere. Die Benutzeroberfläche wurde verbessert und es gibt eine brandneue Sprachausgabe, wo es früher nur Texte gab.

Square Enix krempelt aber auch das Kampfsystem um und das ist durchaus eine Überraschung. Das neue System sei jetzt „Menü-basiert“. Crisis Core setzte ursprünglich auf ein Echtzeit-basiertes Action-Kampfsystem. Details zum neuen Kampfsystem ist uns Square Enix noch schuldig.

In Sekundenbruchteilen deutet der erste Trailer diese Änderungen bereits an. Wir sehen für ganze kurze Zeit so etwas wie eine Menüauswahl mit verschiedenen Zaubern und Befehlen, die sich offenbar über die Richtungstasten aktivieren lassen.

Auf den ersten Blick nicht mehr als eine möglicherweise unterschiedlich belegbare Schnellauswahl, aber das ist nur Spekulation. Square Enix möchte hier vielleicht spielerisch ein wenig an Final Fantasy VII Remake angleichen.

Darüber hinaus wurden die Charakter-Modelle komplett überarbeitet und natürlich auch die Umgebungsgrafik. Einige tolle Grafikvergleiche gibt es bereits, ihr findet sie hier. Nicht zuletzt erwarten uns auch neue Arrangements von Takeharu Ishimoto.

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion ist ein wahres Remaster, das der Geschichte des Originals folgt: Zack Fairs Mission, den verschwundenen Soldaten Genesis Rhapsodos wiederzufinden. Erfahrenen FINAL FANTASY VII Fans müssen wir den unschätzbaren Mr. Fair natürlich nicht vorstellen, aber neue Spieler mögen sich fragen: Wer ist dieser schwarzhaarige Kerl – und warum hält er dieses uns wohlbekannte Schwert in den Händen?

Zack Fair ist SOLDAT der zweiten Klasse, der für die Shinra Electric Power Company arbeitet. Und ein entscheidender Charakter innerhalb des FF7-Mythos. Seine Geschichte ist eng mit den Schicksalen von Cloud, Aerith, Tifa und Sephiroth verwoben.

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion soll im Winter für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch und PC-Steam erscheinen. Hierzulande wird es eine besondere, Händler-exklusive Version des Spiels geben.

Bildmaterial: Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, Square Enix