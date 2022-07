Bound by Blades: Putziges Indie-RPG überrascht mit Four-Corner-Kampfsystem

Solo-Entwickler Zeth hat Bound by Blades angekündigt und mit Publisher Assemble Entertainment einen starken Partner. Gemeinsam kündigte man an, dass das Boss-Rush-RPG im vierten Quartal für PCs und Nintendo Switch erscheinen soll. 2023 folgt außerdem eine Mobile-Version.

In Bound by Blades können Abenteurer in die Welt von Ashmyr eintauchen, einem einst blühenden Land, das nun verödet und voller gefährlicher Monster ist. Um der finsteren Bedrohung ein Ende zu bereiten, dürfen Monsterschlächter aus drei verschiedenen Klassen wählen und die Kämpfe entweder alleine oder gemeinsam im lokalen Koop-Modus bestreiten.