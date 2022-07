Bayonetta 3: Mit dem „Autozensur“-Modus hat Nintendo nichts zu tun, sagt Kamiya

In Nintendos Trailer zu Bayonetta 3 spielte dieser spezielle Modus keine Rolle, aber PlatinumGames stellte ihn stolz bei Twitter vor. Mit dem „Naive Angel Mode“ könnt ihr Bayonetta 3 entweder „in vollen Zügen genießen“ oder auf den Familien-Modus umschalten.

Der Unterschied: Bayonetta Nacktheit. In den ersten beiden Bayonetta-Spielen besteht die Kleidung der Hexe aus ihren Haaren. Sie verwandeln sich gleichzeitig auch zu Fäusten, Stiefeln oder Monstern, die Gegner traktieren. Nun ist es natürlich so, dass die Haare nicht gleichzeitig Waffe und Kleidung sein können. Im aktivierten „Naive Angel Mode“ schon, Bayonetta behält hier ihre Kleidung.

Es gab größtenteils positive, aber auch unterschiedliche Reaktionen dazu. Während einige Fans froh sind, dass es einen solchen Modus überhaupt gibt, finden ihn andere auch unnötig. Hat Nintendo hier seine Finger im Spiel, war die Hexe zu heiß für die Familienkonsole?

Nein, sagt Hideki Kamiya bei Twitter. Falls er euch nicht gebannt hat, könnt ihr ein kleines Statement zum Thema lesen. „Ich sehe, dass viele Leute Nintendo erwähnen, wenn sie über die Nacktheit in Bayonetta diskutieren“, sagt Kamiya.

Doch offensichtlich hält sich Nintendo raus. Die einzige Anregung, die man während der gemeinsame Arbeit mit Nintendo und bei der Entwicklung der Portierungen von Bayonetta 1 & 2 erhalten habe, seien Wünsche zum Link-Kostüm gewesen. Und da ging es sogar darum, dass es ein bisschen freizügiger sein könnte.

Das ist tatsächlich auch schon dokumentiert. Das Link-Kostüm gibt es in der Version von Bayonetta 2 für Nintendo Switch und die Entwickler hätten damals gedacht, man dürfe das Kostüm nicht zu sexy machen. Man designte deshalb keinen Ausschnitt. Nintendo selbst hatte vorgeschlagen, dass der Ausschnitt größer sein könnte. Es gibt beide Konzept-Artworks:

Auch bei Bayonetta 3 scheint demnach alles ganz sachlich abzulaufen und ohne direkte Einwirkungen von Nintendo bezüglich Nacktheit. „Dieser Aspekt des Spiels wurde nicht durch Voreingenommenheit beeinflusst, und ich denke, die Spieler können das Spiel genießen, ohne sich Sorgen zu machen, dass es so gewesen sein könnte“, sagt Kamiya dazu.

Er erwähnte auch, dass Nintendo keinesfalls ein riesiges Unternehmen sei, das an jeder Ecke mit Bürokratie zu kämpfen habe. „Nachdem ich so lange mit ihnen zusammengearbeitet habe, habe ich den Eindruck, dass sie, auch wenn wir manchmal aneinandergeraten, überraschend offen für direkte Diskussionen über Entwicklung und Vertrieb sind“, so Kamiya.

Nintendo präsentierte uns kürzlich mit einem neuen Trailer überraschend den konkreten Veröffentlichungstermin zum Spiel. Bayonetta 3 wird am 28. Oktober erscheinen und kann bei Amazon* bereits vorbestellt werden. Zudem stellte man eine Sammleredition vor.

