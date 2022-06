Ubisoft verrät Termin zu Mario + Rabbids: Sparks of Hope unbeabsichtigt vorab

Mario + Rabbids: Sparks of Hope ist eine der Top-Wetten für die Nintendo Direct Mini heute Nachmittag. Ubisoft scheint selbst so aufgeregt, dass man die Details nicht behalten konnte. Der Ubisoft Store ging frühzeitig mit einer aktualisierten Produktseite online, die uns verriet, dass das Spiel am 20. Oktober 2022 erscheinen soll.

Neben der Standardversion, die ihr bei Amazon schon vorbestellen* könnt, wird es auch eine Gold Edition geben. Sie beinhaltet bereits den Season-Pass und einige Waffen-Skins. Heute Nachmittag dürfte uns dann mit Sicherheit noch ein neuer Trailer erwarten.

Sparks of Hope wird an der beliebte und bewährten Formel von Mario + Rabbids einiges ändern. Man sehe Sparks of Hope nicht als „Sequel“ und habe deshalb neu nachgedacht, um das Taktik-Genre zu erweitern, so Ubisoft Creative Director Davide Soliani.

Es gibt keinen Grid mehr, man kann die Helden in einem bestimmten Areal frei bewegen. Wenn ihr im Trailer genau aufgepasst habt, erkennt ihr das Areal durch eine weiße Umrandung auch schon. Das bietet eine neue Action-Komponente und ein flüssigeres Gameplay.

