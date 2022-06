Square Enix stellt Final Fantasy VII Remake Revisited vor und gibt Einblicke in Design-Prozesse

Final Fantasy VII feiert seinen 25. Geburtstag und als Teil der Feierlichkeiten blickt man auch zurück auf Final Fantasy VII Remake, das inzwischen auch schon wieder über zwei Jahre alt ist.

Der Square Enix Blog hat die Entwickler zu Kapitel 1 befragt, es dreht sich also alles um die Mission zu Spielbeginn in Reaktor 1. Und da gibt es tatsächlich einiges zu besprechen. Von Zugfahrplänen, über Bahnhofsposter, bis hin zum Umfang des Skripts. Natürlich spielen auch der legendäre Timer und der Wachskorpion eine Rolle.

Die Fragen werden dabei jeweils von den Experten des Fachgebiets beantwortet, sei es Environment Artist Mizushi Sugawara, Battle Director Teruki Endo oder auch mal Co-Director Naoki Hamaguchi.

Zu den vielen Postern am Bahnhof sagt Sugawara beispielsweise: „Ich habe diese gemeinsam mit vielen anderen Designern erstellt. Einige der Poster wirken, als sollten sie das Image der Shinra Company in der Öffentlichkeit stärken, es gibt aber auch weniger aussagekräftige Beispiele.“

„Wir haben eine gewisse Anzahl einzigartiger FF-Referenzen und Shinra-Werbungen in die Produkte einfließen lassen, um die Illusion rund um die Welt des Spiels noch perfekter zu machen. Es gab durchaus einige Designs, die abgelehnt wurden, weil sie zu nah an die Werbung tatsächlich existierender Unternehmen heranreichten“, so Mizushi Sugawara weiter.

Hier geht es zum kompletten Interview. Es war nur das erste Kapitel von Final Fantasy VII Remake Revisited. Square Enix möchte in den kommenden Monaten weitere Berichte teilen und mehr Behind-the-Scenes-Details besprechen.

Noch mehr Artworks und Trivia?

Das Interview passt in die Zeit – Square Enix teilt schon seit geraumer Zeit interessante Insights und Hintergründe zur Entwicklung von Final Fantasy VII Remake. Bisher behandelte Square Enix unter anderem die Toiletten im Shinra-Hauptquartier, den Geschmack von Chocobo-Popcorn und die Kosten eines Tickets für LOVELESS. Auch einem legendären Boss widmete man sich schon, ebenso wie Tifa und ihrer Shorts.

Obendrein gab es einen Blick auf die Mako-Versorgung in entlegenen Gebieten, auf den Materia-Shop in Wallmarkt und Design-Schwierigkeiten, die ein cooler Boss-Gegner mit sich bringt. Außerdem zeigte man uns, wie die berühmte Tanzeinlage im Honigtöpfchen entstanden ist.

Einen speziellen Blick gab es auch auf die Kirche in den Slums von Sektor 5. Als kürzlich Kodomo no Hi in Japan gefeiert wurde, zeigte man uns den 14-jährigen Cloud. Auch Clouds Mutter Claudia haben wir kennengelernt und dürfen Hoffnung haben, dass sie im weiteren Spielverkauf nochmal auftaucht. Dass dieses Gebäude jedoch noch im Spiel auftaucht, ist ausgeschlossen.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO