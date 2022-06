Shin-chan: Me and the Professor on Summer Vacation erscheint im Westen

Shin-chan: Me and the Professor on Summer Vacation – The Endless Seven-Day Journey wird im August weltweit für Nintendo Switch und PlayStation 4 erscheinen. Die Lokalisierung des Spiels gaben Publisher Neos Corporation und Entwickler Millennium Kitchen jetzt bekannt. Das Spiel wird dabei auch verschiedene Untertitel bieten, darunter Deutsch.

Mit seiner neuen Kamera in der Hand kann Shinnosuke seinen Sommerurlaub in den wunderschönen Feldern und Bergen von Assou in vollen Zügen genießen. In der Landschaft wimmelt es von Kreaturen, die er in Kasukabe nie finden würde. Und es gibt Stadtbewohner, denen er helfen und neue Freunde finden kann.

Die Kamera hat Shinnosouke am Bahnhof von einem seltsamen Mann erhalten. Den trifft er in einer kühlen Sommernacht wieder, gemeinsam mit einer riesigen Kreatur, die sich im Vollmondlicht abzeichnet. Nach dieser Begegnung geschehen immer mehr seltsame Dinge.

Ein älterer Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Shin-chan: Me and the Professor on Summer Vacation – The Endless Seven-Day Journey, Neos Corporation, Millennium Kitchen